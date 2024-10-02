Дженнифер Энистон раскрыла истинный цвет платья в «Друзьях»

На днях платформа HBO опубликовала коллаж с моментом из второй серии третьего сезона («Эпизод, где никто не готов»). В верхней части фото Дженнифер Энистон была в зеленом платье, а в нижней — в голубом. Поклонники начали задавать вопрос представителям сериала, каким был реальный цвет наряда. Спустя несколько дней споров актриса написала пост, в котором раскрыла правду.