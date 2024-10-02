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Дженнифер Энистон раскрыла истинный цвет платья в «Друзьях»

Актриса завершила спор о цвете платья в культовом сериале

Голливудская актриса Дженнифер Энистон раскрыла истинный цвет платья в сериале «Друзья». Об этом сообщает US Weekly.

На днях платформа HBO опубликовала коллаж с моментом из второй серии третьего сезона («Эпизод, где никто не готов»). В верхней части фото Дженнифер Энистон была в зеленом платье, а в нижней — в голубом. Поклонники начали задавать вопрос представителям сериала, каким был реальный цвет наряда. Спустя несколько дней споров актриса написала пост, в котором раскрыла правду.

«Для протокола: платье было мятно-зеленого цвета», — заключила она.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон заявила об отказе от съемок в ситкомах из-за «Друзей».