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Последнее фото звезды «Гарри Поттера» опубликовали в сети

Снимок был сделан за неделю до смерти Мэгги Смит

В сети появилось последнее фото Мэгги Смит, знакомой зрителям по роли Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, которая ушла из жизни в конце сентября. Кадр был сделан за неделю до смерти актрисы.

Папарацци запечатлели звезду сериала «Аббатство Даунтон» в ресторане Lemonia в Примроуз-Хилл. Смит встретилась с подругой во время обеда и приятно провела время на веранде. Она была одета в голубые футболку и кардиган, джинсы и серые кроссовки.

По словам одного из посетителей ресторана, Смит заказала рыбу и жареный картофель, а также бокал вина. Он добавил, что артистка увлеченно болтала со своей приятельницей и была веселой.

Однако когда мимо проходили шумные подростки, она сделала им замечание и попросила вести себя тише. «Она призвала их вести себя тихо и уважительно, когда другие люди едят. Это очень соответствовало ее характеру», — цитирует источник Daily Mail.

Напомним, Мэгги Смит умерла 27 сентября в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне в окружении родных и друзей. Двухкратной обладательнице премии «Оскар» за фильмы «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель» было 89 лет.