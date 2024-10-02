Жукова обвинили в незаконном использовании песен в фильме «Руки Вверх!»

«При этом в то время мало кто знал, как грамотно составлять документы, эти договоры были несовершенны, да и законодательство менялось с того времени уже несколько раз, поэтому почему бы сейчас не оспорить эти договоры, если есть такой шанс? При этом любые конфликты можно решить путем переговоров», — сказал он, добавив, что у «Миража» при работе с «Джемом» не возникало проблем, а песни издательства звучат в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация».