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Актер фильма «Сволочи» умер в возрасте 41 года

Ушел из жизни Алексей Облаков
Александр Облаков (фото: соцсети)
Александр Облаков (фото: соцсети)

Актер Алексей Облаков, известный по роли в фильме «Сволочи», ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается на его странице в социальной сети ВКонтакте.

«Лешка Тучка, 2.11.1982 — 2.10.2024. Скорбим», — говорится в опубликованном посте.

О причинах смерти актера не сообщается. Облаков также работал каскадером в фильмах и сериалах, принимал участие в съемках проектов «Боец. Рождение легенды», «Молодая гвардия» и многих других.

Всего на его счету 11 ролей в различных фильмах и сериалах. В последний раз он появился в кадре в 2013 году, сыграв эпизодическую роль бандита в сериале «Розыск».