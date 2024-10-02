Актер фильма «Сволочи» умер в возрасте 41 года

Актер Алексей Облаков, известный по роли в фильме «Сволочи», ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается на его странице в социальной сети ВКонтакте.
«Лешка Тучка, 2.11.1982 — 2.10.2024. Скорбим», — говорится в опубликованном посте.
О причинах смерти актера не сообщается. Облаков также работал каскадером в фильмах и сериалах, принимал участие в съемках проектов «Боец. Рождение легенды», «Молодая гвардия» и многих других.
Всего на его счету 11 ролей в различных фильмах и сериалах. В последний раз он появился в кадре в 2013 году, сыграв эпизодическую роль бандита в сериале «Розыск».