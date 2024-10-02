Селена Гомес ответила на критику из-за откровенного танца с коллегой

29 сентября Селена Гомес вместе с друзьями посетила концерт Сабрины Карпентер в Нью-Йорке. Товарищ певицы Конар Франклин опубликовал в TikTok видео, где Эдгар Рамирес танцевал с Селеной Гомес, обнимая ее за талию. Интернет-пользователи раскритиковали певицу за вульгарное поведение. Были и те, кто предположил, что артистка рассталась с музыкальным продюсером Бенни Бланко и снова свободна.