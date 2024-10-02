Певица и актриса Селена Гомес ответила на критику из-за откровенного танца с коллегой по фильму «Эмилия Перес» Эдгаром Рамиресом. Об этом сообщает издание Independent.
29 сентября Селена Гомес вместе с друзьями посетила концерт Сабрины Карпентер в Нью-Йорке. Товарищ певицы Конар Франклин опубликовал в TikTok видео, где Эдгар Рамирес танцевал с Селеной Гомес, обнимая ее за талию. Интернет-пользователи раскритиковали певицу за вульгарное поведение. Были и те, кто предположил, что артистка рассталась с музыкальным продюсером Бенни Бланко и снова свободна.
Селена Гомес саркастично ответила хейтерам в TikTok.
«О боже, как я смею танцевать со своим лучшим другом», — написала певица.
До этого возникли слухи о помолвке Селены Гомес с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бени Бланко. Певица выложила фото с возлюбленным, сделанное в ванне. На снимке артистка прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца. А после журналисты заметили, что Селена Гомес в TikTok подписалась на свадебное агентство CMG Weddings & Events.
Несколько недель назад певица рассказала в интервью Vanity Fair., что планировала создать семью к тому времени, как ей исполнится 35 лет. Затем она впервые призналась, что не сможет выносить ребенка.