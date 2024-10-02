Стало известно о состоянии Василия Ливанова после удаления тромба

Семья Василия Ливанова госпитализацию не подтверждала. Невестка Василия Ливанова Екатерина в беседе с журналистами заявила, что сейчас актер лечится на дому. По словам женщины, у артиста проблемы с давлением, низкий гемоглобин и анемия. Две недели назад Ливанов лежал в больнице, но уже выписался. Жена Ливанова заявила, что истерика в прессе мешает врачам работать.