Семейный выход: Лянка Грыу с мамой и сыном посетила премьеру фильма

В центре сюжета фильма — Волшебник и Дед Мороз из дальней вселенной (Сергей Гармаш), которого за оплошность лишают магических навыков и отправляют в ссылку на Землю. Лишь раз в год, в канун Нового года, герою возвращают его необычные способности, чтобы он мог порадовать детей.