Семейный выход: Лянка Грыу с мамой и сыном посетила премьеру фильма

Лянка Грыу появилась на премьере семейного фильма «Василиса и хранители времени», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На мероприятие звезда пришла со своей мамой, актрисой Стеллой Ильницкой.
Грыу вышла на красную дорожку в белоснежном облегающем платье длины миди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, и в туфлях на шпильках с модным леопардовым принтом. Образ звезда дополнила массивными серьгами и небольшой сумочкой.
Она также собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица, и сделала нежный макияж. Ильницкая предпочла образ в стиле casual: она надела черные кожаные брюки, рубашку с анималистичным принтом и поверх накинула плащ темно-болотного цвета.
На премьере появился и сын Грыу. Однако Максим не стал выходить на красную дорожку вместе с мамой и бабушкой.
«Ходили всей семьей. Максу очень понравилось», — рассказала актриса в соцсетях.
В центре сюжета фильма — Волшебник и Дед Мороз из дальней вселенной (Сергей Гармаш), которого за оплошность лишают магических навыков и отправляют в ссылку на Землю. Лишь раз в год, в канун Нового года, герою возвращают его необычные способности, чтобы он мог порадовать детей.
Старик пытается привыкнуть к земной жизни, где магия запрещена. Однако, заскучав, решает нарушить правило и создать внучку Василису (Мария Кошина), которая тоже обладает суперспособностями. Когда-то Волшебник потерял свою внучку Дашу (Виталия Корниенко), которая была заточена им в снежный шар.
Там она прожила сто лет, а оказавшись на свободе, стала звездой интернета. Коварная Даша (Дарья Мороз) теперь жаждет овладеть волшебной силой Василисы, благодаря которой она сможет навсегда остаться молодой.
В широкий прокат фильм «Василиса и хранители времени» выходит 3 октября.