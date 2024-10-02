Актриса Равшана Куркова показала подросшую дочь от мужчины, которого скрывает. Звезда сняла годовалую Самиру во время прогулки на детской площадке и опубликовала фото в личном блоге.
«Амбассадор щек», — подписала кадр артистка.
Знаменитость 31 мая 2023 года сообщила о рождении второго ребенка, удивив поклонников такой новостью. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда отказывается называть имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.
Куркова отмечала, что у дочери есть все шансы пойти по ее стопам. Самира уже снималась в кино. Звезда вместе с ребенком появилась в сериале «Предпоследняя инстанция», о чем она рассказывала поклонникам в соцсетях.
Артистка также воспитывает сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Знаменитость впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не готова была раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с Гаспаром.