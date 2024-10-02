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Равшана Куркова показала подросшую дочь

Актриса опубликовала фото Самиры, сделанное во время прогулки

Актриса Равшана Куркова показала подросшую дочь от мужчины, которого скрывает. Звезда сняла годовалую Самиру во время прогулки на детской площадке и опубликовала фото в личном блоге.

Дочь Равшаны Курковой Самира, фото: соцсети
Дочь Равшаны Курковой Самира, фото: соцсети

«Амбассадор щек», — подписала кадр артистка.

Знаменитость 31 мая 2023 года сообщила о рождении второго ребенка, удивив поклонников такой новостью. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда отказывается называть имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.

Куркова отмечала, что у дочери есть все шансы пойти по ее стопам. Самира уже снималась в кино. Звезда вместе с ребенком появилась в сериале «Предпоследняя инстанция», о чем она рассказывала поклонникам в соцсетях.

Артистка также воспитывает сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Знаменитость впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не готова была раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с Гаспаром.