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Трейлер дня: Киркоров пытается выживать в джунглях

В фильме «Братья» знаменитый певец, сыгравший самого себя, тонет в болоте и карабкается по скалам

Вышел трейлер приключенческой комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым, играющих кровных родственников.

По сюжету, лоботряс и прожигатель жизни Славик из Сочи узнает о страшном диагнозе. Славику срочно требуется донор, и единственным его родственником оказывается… Филипп Киркоров. Но знаменитый певец не догадывается о том, что у него есть брат, а Славик никак не может добиться встречи со звездой эстрады. Тогда Славик продумывает план похищения Киркорова, который приведет к невероятным приключениям в лесу, полном опасностей и диких животных.

«Полевые условия мне, как королю, дались нелегко, но я достойно прошел этот путь: и по скалам карабкался, и прыгал в ледяную воду, и в болоте тонул. После таких съемок уже ничего в этой жизни не страшно», — поделился Киркоров.

Комедию поставил режиссер «Тура с Иванушками» Марк Горобец. В актерском составе значатся также Татьяна Догилева, Карина Андоленко, Михаил Богдасаров, Софья Каштанова и другие.

Премьера фильма «Братья» запланирована на 19 декабря.