Трейлер дня: Киркоров пытается выживать в джунглях

По сюжету, лоботряс и прожигатель жизни Славик из Сочи узнает о страшном диагнозе. Славику срочно требуется донор, и единственным его родственником оказывается… Филипп Киркоров. Но знаменитый певец не догадывается о том, что у него есть брат, а Славик никак не может добиться встречи со звездой эстрады. Тогда Славик продумывает план похищения Киркорова, который приведет к невероятным приключениям в лесу, полном опасностей и диких животных.