Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая вышла на публику в жакете на голое тело и мини-юбке

Актриса вышла в свет и продемонстрировала фигуру

Голливудская актриса Зендая появилась на публике в жакете без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

28-летняя Зендая стала гостьей показа бренда Louis Vuitton, который состоялся 1 октября в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для светского мероприятия черный жакет с белым воротником и красной брошью в форме веера и бежевую юбку с оборками. При этом звезда не стала надевать бюстгальтер. Зендая добавила к образу колготки в сетку, черные туфли на каблуках, серьги-кольца, золотые браслеты и сумку. Визажисты сделали ей макияж с красной помадой, а стилисты — высокую прическу.

Недавно Зендая стала лицом выпуска журнала Vogue Australia. На обложке актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами.

Несколько недель назад папарацци засняли Зендаю с ее возлюбленным, актером Томом Холландом. Пара была замечена на рынке в Лос-Анджелесе. Зендая была одета в белую майку без бюстгальтера и темно-синие укороченные брюки. Том Холланд предпочел белую майку, коричневые джинсы и белые кроссовки. Их сопровождала мать актрисы Клэр Штермер.