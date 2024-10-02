Зендая вышла на публику в жакете на голое тело и мини-юбке

28-летняя Зендая стала гостьей показа бренда Louis Vuitton, который состоялся 1 октября в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для светского мероприятия черный жакет с белым воротником и красной брошью в форме веера и бежевую юбку с оборками. При этом звезда не стала надевать бюстгальтер. Зендая добавила к образу колготки в сетку, черные туфли на каблуках, серьги-кольца, золотые браслеты и сумку. Визажисты сделали ей макияж с красной помадой, а стилисты — высокую прическу.