Стоит отметить, что Стоун не отказывалась от экспериментов над внешностью и однажды даже попробовала ботокс, но быстро поняла, что «уколы красоты», конечно, хоть и разглаживают морщины, но способствуют утрате индивидуальности. По словам Шэрон, она не хочет скрывать свой возраст, а желает оставаться женщиной, которая в свои 60 с хвостиком выглядит настолько хорошо, насколько это возможно. В качестве доказательства своей правоты актриса совсем недавно снялась в откровенной фотосессии, показав, что находится в отличной форме.