Привлекательная внешность — важная часть профессии актера. И многие из них с годами не теряют своего обаяния, получая возможность приниматься за другие, более многогранные, роли. Расскажем о шести самых ярких актрисах Голливуда, чьи зрелые годы не мешают им оставаться в профессии.
1. Моника Беллуччи
Звезду фильмов «Малена», «Матрица: Перезагрузка», «Братство волка» и других картин часто одолевают расспросами о возрасте. И всякий раз Моника Беллуччи, которая в конце сентября отметила свой 60-летний юбилей, говорит, что не боится старости, но зато боится смерти: у актрисы две дочери от Венсана Касселя Дева и Леони, и Беллуччи непременно хочет видеть, как они взрослеют.
К изменениям во внешности обладательница роскошной фигуры относится философски, считая, что стареть нужно достойно. Итальянская дива не стесняется показывать свои морщины и другие возрастные изменения. Минувшим летом Моника даже снялась для глянцевого журнала, причем в очень откровенных нарядах, а на кинофестивале в Сан-Себастьяне звезда надела пиджак с глубоким декольте.
В уходе за собой Беллуччи придерживается простых правил: увлажнение кожи, холодный душ и плавание. Кроме того, Моника не из тех, кто отказывает себе в удовольствиях, если речь, например, идет о блюдах любимой итальянской кухни. Многие поклонники считают, что актрисе пошел на пользу роман с Тимом Бертоном, у которого красавица снялась в сиквеле «Битлджуса». Даже инфернальный образ и скобы на лице не смогли испортить эффектную внешность знаменитости.
2. Деми Мур
Актриса, которая старше Моники Беллуччи всего на год, неоднократно признавалась, что любит свое тело. Экс-супруга «крепкого орешка» Брюса Уиллиса использует все доступные методы, чтобы сохранить красоту, среди них, например, гирудотерапия. Кроме того, Деми Мур занимается спортом, чередуя тренажерный зал с йогой и пилатесом.
Желание следить за здоровьем, считает 61-летняя звезда «Привидения», приходит лишь с возрастом. В число мер по его укреплению входит отказ от изнуряющих диет, к которым актриса прибегала, чтобы привести себя в форму после рождения второй дочери. По словам Деми, она ежедневно проезжала на велосипеде около 50 км, чувствуя себя унизительно из-за того, что непременно нужно похудеть. Мур тогда снималась в «Непристойном предложении».
Напомним, что у Деми Мур три дочери — 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула. В середине сентября все семейство выбралось в свет, посетив премьеру триллера «Субстанция», в котором звезда сыграла главную роль. Деми выбрала для себя роскошное красное платье с экстремальным декольте, в очередной раз продемонстрировав великолепную фигуру.
3. Шэрон Стоун
Примером того, как красиво стареть, не прибегая к помощи пластических хирургов, можно запросто назвать Шэрон Стоун. По признанию 66-летней звезды «Основного инстинкта», ее секрет в правильном режиме дня, умеренных тренировках, хорошей уходовой косметике и в материнстве, которое преображает женщину и снаружи, и изнутри. У актрисы трое приемных сыновей Роэн Джозеф, Лэрд Вонн и Куинн Келли, с которыми она проживает в Западном Голливуде. Старшему Роэну в этом году исполнилось 24.
Стоит отметить, что Стоун не отказывалась от экспериментов над внешностью и однажды даже попробовала ботокс, но быстро поняла, что «уколы красоты», конечно, хоть и разглаживают морщины, но способствуют утрате индивидуальности. По словам Шэрон, она не хочет скрывать свой возраст, а желает оставаться женщиной, которая в свои 60 с хвостиком выглядит настолько хорошо, насколько это возможно. В качестве доказательства своей правоты актриса совсем недавно снялась в откровенной фотосессии, показав, что находится в отличной форме.
4. Мэрил Стрип
Рекордсменка среди актрис по количеству номинаций на премию «Оскар» и «Золотой глобус» Мэрил Стрип никогда не стеснялась своего возраста, считая, что он сбивает с человека спесь и высокомерие. На счету 75-летней звезды более 100 ролей, а ее трудовой стаж составляет почти 50 лет.
В мир большого кино Стрип пришла в 1979 году, снявшись в драме «Крамер против Крамера». А свою знаковую роль Франчески в фильме «Мосты округа Мэдисон» Мэрил исполнила, когда ей было уже за 40, и стала одной из первых актрис, которая была ровесницей своей героини: раньше в Голливуде такого не позволяли.
В мюзикле «Мамма MIA!» Мэрил Стрип разрушила очередной стереотип: на момент съемок звезде было 59 лет, но выглядела она намного моложе. Делясь секретами красоты, актриса шутила, что просто никогда не прикасается к лицу. Она призывала отказаться от интенсивного загара и не забывать про массаж.
5. Сьюзен Сарандон
Звезде фильмов «Тельма и Луиза» и «Иствикские ведьмы» в октябре этого года исполняется 78 лет. Про таких, как Сьюзен Сарандон говорят, что внешность отражает то, что у человека внутри. Будучи по натуре бунтаркой, актриса сохранила в себе дерзость и независимость от чужого мнения, которые обычно присущи молодым.
Сьюзен прожила 23 счастливых года в отношениях с Тимом Робинсом, который был младше ее на 12 лет, и решилась на роды в 39, ставшие для нее первыми. Рыжеволосая дива не побоялась разговоров за спиной и в свои 63 завела роман с человеком, вдвое моложе.
Чтобы оставаться в форме, Сарандон отказалась от калорийных лакомств, а из активностей предпочитает велосипед и игровые виды спорта. Знаменитость считает, что инъекции чудодейственных препаратов не лучший способ сохранить красоту. Для этого есть более безопасные методы, такие как макияж, прическа и хороший крем для лица. Сьюзен не боится стареть, спокойно принимает свой возраст и считает, что настоящее счастье — это быть бабушкой. Первых внуков актрисе подарила ее старшая дочь Ева Амурри.
6. Джейн Фонда
Карьера звезды «Барбареллы» началась в 60-е, а в начале 90-х Джейн Фонда решила уйти из мира большого кино. Актриса захотела, чтобы ее запомнили молодой и красивой, такой, как на кассетах с уроками аэробики, которые вела звезда. В 2000-х легенда Голливуда блистательно вернулась на экраны с фильмами «Моя свекровь — монстр» и «Крутая Джорджия», продолжая сниматься и по сей день.
Рассуждая о возрасте несколько лет назад, Фонда сказала, что ни за что бы не повернула время вспять, потому что, именно разменяв девятый десяток, чувствует себя по-настоящему молодой. Фундаментом для ее прекрасного самочувствия в 86 лет стали спорт и правильное питание.