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Звезда «Ворониных» ответила на критику спин-оффа сериала

Екатерина Волкова призналась, что согласна со многими высказываниями зрителей о проекте «Костя — Вера»

Екатерина Волкова ответила на критику первого сезона сериала «Костя — Вера», спин-оффа популярного ситкома «Воронины». Многие зрители после просмотра первых серий раскритиковали создателей и актеров.

Подписчики актрисы в комментариях отмечали, что проект уже не тот, что был раньше, что сериал закончился еще на Борисе Клюеве, исполнителе роли Николая Петровича, который ушел из жизни в 2020 году. Некоторым не понравилась замена Марии Ильюхиной, которая сыграла дочь Веры и Кости (Георгий Дронов), на Карину Орлову, а также отсутствие близнецов.

Волкова призналась, что согласна с каждым из высказываний, особенно о том, что сериалу не хватает Бориса Клюева. Она также отметила, что спин-оффы популярных проектов «при запуске всегда проходят через огромную волну негатива».

«Ведь многие из нас поначалу настроены отвергать то, что новое, непривычное нашему глазу, вымышленным ожиданиям в своей голове. Кстати, а какие ожидания были-то? Каким сериал “Костя — Вера”, а не “Воронины”, должен быть?» — поинтересовалась актриса.

Она призналась, что таким же, как и раньше, проект быть не может, иначе в нем нет смысла. В противном случае зрители бы требовали новизны. По мнению Волковой, это был бы просто замкнутый круг.

«Но! Я уважаю каждого зрителя-кинокритика и его мнение. И пускай будет так, а может, позже сложится иначе. Ведь продолжение стартовало с первого места в рейтинге, как и 15 лет назад… А преобладающее число положительных и приятных слов в наш адрес не может не трогать. Люблю вас!» — заключила актриса.

Она надеется, что на вопросы о том, куда делись близнецы, почему в сериале так мало Кости и Веры, и что будет дальше, ответит телеканал СТС во втором сезоне.

В первом сезоне сериала «Костя — Вера» Маша (Карина Орлова) приводит своего возлюбленного Сергея (Николай Новоселов) домой к родителям. Теперь простой парень из провинции будет жить с Ворониными, что совершенно не нравится Косте. Он намерен сделать все возможное, чтобы его дочь бросила бойфренда.