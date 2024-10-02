Звезда «Ворониных» ответила на критику спин-оффа сериала

«Но! Я уважаю каждого зрителя-кинокритика и его мнение. И пускай будет так, а может, позже сложится иначе. Ведь продолжение стартовало с первого места в рейтинге, как и 15 лет назад… А преобладающее число положительных и приятных слов в наш адрес не может не трогать. Люблю вас!» — заключила актриса.