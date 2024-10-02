Юлия Снигирь высказалась о Пересильд: «Бесстрашный человек»

Юлия Снигирь в студии интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео вместе с ведущим Вадимом Верником порассуждала о бесстрашии актеров. По мнению звезды «Мастера и Маргариты», люди этой профессии должны быть именно такими, потому что, если актер начинает много рефлексировать и сомневаться в себе, это мешает не только ему самому, но и режиссеру.