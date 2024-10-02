Юлия Снигирь высказалась о Пересильд: «Бесстрашный человек»

Юлия Снигирь в студии интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео вместе с ведущим Вадимом Верником порассуждала о бесстрашии актеров. По мнению звезды «Мастера и Маргариты», люди этой профессии должны быть именно такими, потому что, если актер начинает много рефлексировать и сомневаться в себе, это мешает не только ему самому, но и режиссеру.
Особенно это касается тех, кто работает в театре, где у постановщиков множество фантазий и идей. Снигирь назвала бесстрашным человеком Юлию Пересильд, которая в 2021 году отправилась на МКС вместе с режиссером Климом Шипенко для съемок картины «Вызов».
«Она бесстрашный человек. Это человек, который готов пробовать себя. “Нужно это? Пожалуйста…” Это пример прекрасный», — высказалась Снигирь о коллеге.
В июле этого года обе актрисы получили награды на премии «Ника». Российская Академия кинематографических искусств оценила работу Снигирь в фильме «За нас с вами» режиссера Андрея Смирнова. Пересильд получила премию за главную женскую роль в картине «Вызов» режиссера Клима Шипенко.
В разговоре с ведущим Вадимом Верником Юлия Снигирь также вспомнила о своих неудачных пробах на главную роль в «Стилягах», рассказала о том, почему бросила учебу в институте и из-за чего испытала отчаяние в Лос-Анджелесе, какой урок вынесла, снимаясь у Паоло Соррентино, и как на ее образ Маргариты повлиял «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера.