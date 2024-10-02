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Звезда «Кухни» вышла в свет в облегающем платье с разрезом до бедра

Елена Подкаминская посетила премьеру комедии «Говорит Земля!»

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская показала фигуру в облегающем платье.

Елена Подкаминская
Елена Подкаминская

45-летняя Елена Подкаминская стала гостьей премьеры фильма «Говорит Земля!», которая состоялась в кинотеатре «Художественный». Актриса позировала перед фотографами в темном облегающем платье с разрезом до бедра, которое дополнила туфлями на каблуках в тон и серьгами. Стилисты сделали знаменитости укладку, а визажисты — макияж с черными стрелками и розовыми губами.

У Елены Подкаминской есть две дочери и сын. Старшую девочку актриса родила в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. В 2017 году знаменитость вышла замуж за Дениса Гущина. В браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам актрисы, ее супруг избегает публичности.

Ранее Подкаминская снялась в облегающем платье.