Звезда «Кухни» вышла в свет в облегающем платье с разрезом до бедра

У Елены Подкаминской есть две дочери и сын. Старшую девочку актриса родила в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. В 2017 году знаменитость вышла замуж за Дениса Гущина. В браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам актрисы, ее супруг избегает публичности.