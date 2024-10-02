16-летнюю дочь Николь Кидман осудили за участие в модном показе

«Судя по всему, моделью может стать кто угодно, если есть известная фамилия. Я скучаю по тем временам, когда модели были красивыми», «Она получила эту работу только из-за своих родителей, и ничего больше», «Не думаю, что я когда-либо видела кого-то, кто был бы менее похож на модель», «Какой жалкий на вид ребенок!» — писали в комментариях.