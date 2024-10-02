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16-летнюю дочь Николь Кидман осудили за участие в модном показе

Сандей Роуз впервые вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Дочь голливудской актрисы Николь Кидман, Сандей Роуз раскритиковали за участие в показе на Неделе моды в Париже. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

16-летняя Сандей Роуз впервые вышла на подиум, приняв участие в показе весенне-летней коллекции бренда Miu Miu. Девушка была одета в белый комплект из топа с лентой и юбки. Образ дочери Николь Кидман дополнили серые гетры и черные туфли с открытым мысом. Визажисты сделали девушке естественный макияж, а стилисты — укладку.

Читатели Daily Mail раскритиковали Сандей Роуз.  

«Судя по всему, моделью может стать кто угодно, если есть известная фамилия. Я скучаю по тем временам, когда модели были красивыми», «Она получила эту работу только из-за своих родителей, и ничего больше», «Не думаю, что я когда-либо видела кого-то, кто был бы менее похож на модель», «Какой жалкий на вид ребенок!» — писали в комментариях.

С 2005 года Николь Кидман состоит в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У пары двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают Фэйт Маргарет.

Ранее Николь Кидман опубликовала архивное фото недавно умершей матери.