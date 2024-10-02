Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Реакция Джоли на постер с Питтом развеселила поклонников

Актрису попросили оставить автограф на постере к фильму «Мистер и миссис Смит»

Американская актриса Анджелина Джоли подписала плакат с фотографией бывшего мужа, актера Брэда Питта, и взбудоражила журналистов. Соответствующий материал публикует Page Six.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость дает автограф поклоннику, который протянул ей постер к фильму «Мистер и миссис Смит». Экс-супруги вместе снимались в упомянутой картине. Пользователи сети обратили внимание на реакцию телезвезды по поводу снимка Питта: она с каменным лицом подписала изображение, чем развеселила фанатов.

В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил Мэддокса. Родная дочь актеров, 17-летняя Шайло, хорошо общается с отцом и недавно переехала к нему жить. Об отношении к отцу младших детей пары, 15-летних близнецов Нокса и Вивьен, неизвестно.

Накануне Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма с приемными детьми.