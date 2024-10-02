Реакция Джоли на постер с Питтом развеселила поклонников

В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил Мэддокса. Родная дочь актеров, 17-летняя Шайло, хорошо общается с отцом и недавно переехала к нему жить. Об отношении к отцу младших детей пары, 15-летних близнецов Нокса и Вивьен, неизвестно.