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Михаил Боярский рассказал, почему Добрынин стеснялся петь

Актер заявил, что музыкант не решался выступать из-за картавости
Михаил Боярский
Михаил БоярскийИсточник: PersonaStars

Актер Михаил Боярский рассказал в беседе с изданием «Абзац», что композитор Вячеслав Добрынин долгое время отказывался петь.

Боярский объяснил, что Добрынин стеснялся исполнять композиции из-за картавости. Позже музыканту удалось пересилить себя. Актер отметил, что он много лет советовал петь композитору. Позже артисты вместе выступали и ездили на гастроли.

Боярский рассказал, что познакомился с Добрыниным, когда тот предложил ему записать песню.

«В итоге мы записали целую серию композиций, от “Рыжего коня” до “Большой медведицы”. Слава был большим поклонником The Beatles, поэтому, допустим, песня “Улетаю в твои глаза” была написана под влиянием “битлов”», — поделился артист.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов. Ему было 78 лет. Боярский заявил, что Добрынин был очень легким человеком с хорошим чувством юмора.

В этот день певец Михаил Шуфутинский признался, что песня Добрынина вдохновила Игоря Николаева на припев композиции «Третье сентября». Речь идет о песне «Не сыпь мне соль на рану».