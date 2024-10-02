Безрукова вспомнила, как мошенники пытались ее обмануть

«От его лица мне заявили, что какой-то высокий чин во внутренних органах хочет со мной пообщаться, а когда я перезвонила этому народному артисту, его телефон был заблокирован. Вероятно, они влезли в его телефон. Сказать, кто он, не могу, так как он ни при чем. Его, вероятно, взломали», — поделилась артистка.