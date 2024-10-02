Дэниэл Дэй-Льюис вернулся в кино из-за сына

Он трижды получал «Оскар» за лучшую мужскую роль. Впервые он получил статуэтку за роль ирландского писателя-инвалида Кристи Брауна в фильме «Моя левая нога», вторую — за роль нефтяника Дэниела Плейнвью в фильме «Нефть», а третью — за роль Авраама Линкольна в фильме Стивена Спилберга «Линкольн».