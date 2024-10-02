Козловского обязали выплатить штраф из-за долга по квартире

В сентябре 2022 года ООО «БЦ Машкова, 13» подал иск на Козловского. Как отмечает издание, актер не погасил долг за недвижимость в размере 800 тысяч рублей. Речь идет о квартире в историческом доме на улице Машкова. В декабре того же года с артиста взыскали долг в размере 400 тысяч рублей.