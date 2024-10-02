Актриса Цветаева попала под бомбежку в Израиле

2 октября 2024 года ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны. Бойцы сопротивления на рассвете столкнулись с силами израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой.