Янина Студилина появилась на премьере в откровенном мини

У актрисы есть семилетняя дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Студилина развелась с мужем из-за его нежелания жить в России. Артистка признавалась, что супруг не захотел возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях. По словам звезды, больше всего она переживала за дочь и старалась помочь ей пережить эту психологическую травму.