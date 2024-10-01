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Янина Студилина появилась на премьере в откровенном мини

Звезда «Ранеток» вышла в свет в платье с сердцами на груди

Звезда «Ранеток» Янина Студилина появилась на публике в откровенном мини-платье с сердцами на груди. Актриса приехала на мероприятие с большим количеством гостей в честь дня рождения артистки Лизы Моряк и поделилась кадрами в соцсетях.

Янина Студилина
Янина Студилина

«Спасибо за такой праздник», — написала знаменитость.

Также в этом наряде актриса посетила премьеру международной экшн-драмы «Амура», которая состоялась 30 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». 

Студилина говорила поклонникам, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для артистки приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. Однако и у нее случаются срывы, которым она старается не придавать особого значения.

А также знаменитость активно занимается спортом, плавает и практикует йогу даже на отдыхе.

У актрисы есть семилетняя дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Студилина развелась с мужем из-за его нежелания жить в России. Артистка признавалась, что супруг не захотел возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях. По словам звезды, больше всего она переживала за дочь и старалась помочь ей пережить эту психологическую травму.

Ранее сообщалось, что Екатерина Вилкова посетила премьерный показ сериала «Амура», в котором сыграла следователя..