Олег Басилашвили вышел на сцену через четыре дня после своего 90-летия

30 сентября на основной сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) прошел показ спектакля «Лето одного года». Главные роли в нем исполняют народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.
Басилашвили, которому 26 сентября исполнилось 90 лет, в 213-й раз вышел на сцену БДТ в этой постановке, отметили в пресс-службе театра. После показа с юбилеем его поздравили коллеги и зрители. Среди пришедших лично поздравить юбиляра был народный артист России, художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов.
«Олег Валерианович, и работники театра, и артисты, и, конечно же, зрители поздравляют вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам прежде всего здоровья, сил и, конечно же, радовать нас и прежде всего зрителя еще очень долго. Спасибо вам», — обратился к Басилашвили на сцене заслуженный артист России Василий Реутов, исполнитель одной из ролей в спектакле.
«Лето одного года» в постановке Андрея Прикотенко — история о разладе и примирении семьи, о поиске общего языка людьми разных поколений. В основе спектакля — пьеса американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». Басилашвили и Фрейндлих исполняют роли пожилых супругов Нормана и Этель Тэйеров. Премьера спектакля на сцене БДТ состоялась 29 декабря 2010 года.
В свой день рождения актер дал интервью «Фонтанке» и рассказал, что не уйдет со сцены. «Я даю концерты, работаю и никуда не собираюсь уходить. Вот помру, тогда и уйду!» — твердо заявил он.
Басилашвили служит в БДТ с 1959 года. В текущем репертуаре театра актер занят также в спектаклях «Дядюшкин сон» Федора Достоевского (Князь К.) и «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха (Гарри Уэйд).