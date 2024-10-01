Олег Басилашвили вышел на сцену через четыре дня после своего 90-летия

«Олег Валерианович, и работники театра, и артисты, и, конечно же, зрители поздравляют вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам прежде всего здоровья, сил и, конечно же, радовать нас и прежде всего зрителя еще очень долго. Спасибо вам», — обратился к Басилашвили на сцене заслуженный артист России Василий Реутов, исполнитель одной из ролей в спектакле.