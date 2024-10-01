Фильм на вечер: озорная романтическая комедия с Лапенко и Тарасовой

Кажется, дальше падать некуда, отчаяние накатывает со страшной силой, и Саша решает свести счеты с жизнью. Понимая, что не осмелится сделать это сам, он просит мужа своей бывшей нанять для него киллера. Но сразу после этого в жизни Саша появляется Юля — такая же одинокая и несчастная девушка, которая видит в нем родственную душу. Вот только остановит ли это киллера?