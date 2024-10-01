Фильм на вечер: озорная романтическая комедия с Лапенко и Тарасовой

Жизнь охранника Саши — одно сплошное разочарование. Мало того, что мечты стать летчиком давно похоронены, а семейная жизнь не задалась, так еще и свою квартиру парню приходится делить с бывшей женой и ее новым мужем, довольствуясь доставшейся при разводе комнатой.
Кажется, дальше падать некуда, отчаяние накатывает со страшной силой, и Саша решает свести счеты с жизнью. Понимая, что не осмелится сделать это сам, он просит мужа своей бывшей нанять для него киллера. Но сразу после этого в жизни Саша появляется Юля — такая же одинокая и несчастная девушка, которая видит в нем родственную душу. Вот только остановит ли это киллера?
«Тополиный пух» — яркий коктейль из романтики, криминала, авантюрных приключений и провинциального гламура, заимствующий сюжетную завязку у одного из лучших фильмов финского режиссера Аки Каурисмяки «Я нанял убийцу». Обаяния и харизмы исполнителей главных ролей — Антона Лапенко и Аглаи Тарасовой — хватает, чтобы подключиться к их персонажам, а закрученный сценарий не дает заскучать.