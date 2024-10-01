Жена Ливанова прокомментировала новости о госпитализации актера

По словам Ливановой, «истерика в прессе» мешает врачам работать. «Врачи обязаны соблюдать врачебную тайну в интересах пациента. Василий Борисович не нуждается в публикациях с обсуждением его состояния здоровья и не будет комментировать, пока сам не захочет», — заявила супруга звезды советских фильмов, подчеркнув, что не будет принимать решений за мужа.