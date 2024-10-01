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Жена Ливанова прокомментировала новости о госпитализации актера

Супруга народного артиста заявила, что истерика в прессе мешает врачам работать
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена прокомментировала новости о госпитализации актера. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Ливановой, «истерика в прессе» мешает врачам работать. «Врачи обязаны соблюдать врачебную тайну в интересах пациента. Василий Борисович не нуждается в публикациях с обсуждением его состояния здоровья и не будет комментировать, пока сам не захочет», — заявила супруга звезды советских фильмов, подчеркнув, что не будет принимать решений за мужа.

Ранее сообщалось, что Василию Ливанову сделали операцию по удалению тромба.

Напомним, перед госпитализацией актер жаловался на слабость в теле, одышку и нарушение речи перед госпитализацией с подозрением на инсульт. 

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.