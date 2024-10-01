Есть мнение, что люди не меняются, а значит, смысла снова вступать в брак с тем, с кем однажды уже ничего не вышло, нет. О тех селебрити, кто смог повторно попытать счастья в прошлых отношениях, оставив за бортом старые обиды, расскажем в статье.
1. Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
История любви Беннифер началась в далеком 2001 году на съемках комедии «Джильи». Фильм получил нелестные отзывы и провалился в прокате, однако подтолкнул Дженнифер и Бена к реальным отношениям. Джей Ло даже подала на развод с Крисом Джаддом, и осенью 2002-го продемонстрировала помолвочное кольцо. Но свадьба, которую назначили на сентябрь 2003 года, расстроилась, причем церемонию отменили за несколько дней до торжества.
Каждый жил своей жизнью, у Лопез и Аффлека были уже другие отношения, в которых у обоих родились дети. И вот спустя почти два десятилетия поклонников взбудоражило сообщение, что экс-супруги снова вместе: неутомимые папарацци следовали за парой по пятам. Летом 2021-го влюбленные съехались, а через год тайно сыграли свадьбу, закатив подобающую вечеринку.
Уже в начале 2023 года появились слухи о разладе в семье: повод давало кислое выражение лица Бена, которого чаще стали видеть без Лопез. И хотя Дженнифер утверждала, что все в порядке, новости о продаже шикарного особняка звезд только укрепили подозрения. Минувшим летом особняк Беннифер в самом деле выставили на продажу. Весть о разводе разнеслась 20 августа, отмечалось, что инициатором стала артистка, которая, по мнению фанатов, не смогла примириться с образом жизни мужа. Он же, в свою очередь, намекал, что во всем виновато неуемное желание супруги делать из всего шоу.
2. Памела Андерсон и Рик Саломон
Первой и по-настоящему сильной любовью Памелы Андерсон, о чем она утверждала не раз, был музыкант Томми Ли, от которого она родила двоих детей. Но почему-то именно за Рика Саломона звезда «Спасателей Малибу» выходила замуж дважды. Их брачная эпопея началась в 2007 году, расставание произошло спустя всего несколько месяцев. Считается, что причиной разрыва стало употребление Риком запрещенных веществ, с чем Памела не собиралась мириться.
В 2014-м блондинка решила дать бывшему второй шанс. На этот раз союз просуществовал год и закончился скандалом с взаимными оскорблениями. В качестве моральной компенсации Памела потребовала от экс-супруга миллион долларов, который ей удалось отсудить.
3. Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез
Секс-символ и обладатель растяжки не хуже Анастасии Волочковой Жан-Клод Ван Дамм был женат пять раз. Самой большой любовью актера считают его третью супругу Глэдис Португез, с который Ван Дамм живет по сей день. Впервые узами брака супруги связали себя в 1987 году. Тогда же родился их первенец Кристофер, а через три года — дочь Бьянка. Но в 1992-м пара распалась по причине измен.
Следующей избранницей звезды боевиков стала Дарси Ляпьер, развод с которой произошел спустя три года, после чего Жан-Клод снова решил попытать счастья с матерью своих детей. Пятый брак актер и его возлюбленная-культуристка заключили в конце 90-х. Все эти годы семейное спокойствие нарушали слухи о связях Ван Дамма на стороне — его неоднократно замечали в обществе некой Алены Кавериной, которая делилась фото со звездой в своих соцсетях. Тем не менее Жан Клод и Глэдис все еще вместе: пара вполне могла бы сыграть серебряную свадьбу.
4. Элизабет Тейлор и Ричард Бартон
Королева Голливуда была замужем восемь раз, причем дважды она выходила за одного и того же человека. В 1963 году на съемках исторического блокбастера «Клеопатра» Элизабет Тейлор познакомилась с Ричардом Бартоном. Оба на тот момент были несвободны — Тейлор состояла в браке с Эдди Фишером, а Бартона связывали узы с Сибил Уильямс. Однако наличие законных супругов не помешало коллегам закрутить роман.
В 1964 году влюбленные покончили со всеми препятствиями и все-таки поженились. Их союз длиной в 10 лет был полон страсти и огня, иногда к этому примешивался алкоголь. Со временем отношения изжили себя, поэтому сохранить брак не помогла даже удочеренная парой девочка Мария. Развод Тейлор и Бартон оформили в 1974-м, но уже спустя год сошлись снова. Ричард обещал, что проблемы с горячительными напитками останутся в прошлом, и Элизабет ему поверила. К сожалению, на этот раз супруги протянули меньше года и разбежались окончательно.
5. Мелани Гриффит и Дон Джонсон
Звезда «Деловой женщины» и «Лолиты» побывала замужем четыре раза, правда, избранников было всего трое. Первым супругом Мелани Гриффит стал Дон Джонсон, с которым актриса познакомились в 14 лет. Встреча произошла на съемках фильма «Харрадский эксперимент», где Дон снимался вместе с матерью Мелани, Типпи Хедрен. Спустя два года юная Гриффит переехала к возлюбленному, а едва ей исполнилось 18, Джонсон сделал ей предложение. Брак вышел недолгим, спустя год блондинка подала на развод.
Второй союз Мелани Гриффит, со Стивеном Бауэром, длился дольше. У супругов в 1985-м родился сын Александр, но отношения со временем испортились, приведя к расставанию. Из-за него Гриффит пристрастилась к запрещенным веществам и алкоголю, а чтобы справиться с зависимостями, отправилась в реабилитационный центр. Пройдя лечение, Мелани вновь сблизились с Доном, с которым в 1989 сыграла свадьбу. Уже в октябре на свет появилась дочь актеров Дакота, которая пошла по стопам родителей и известна всему миру как звезда фильмов «Пятьдесят оттенков серого» и «Мадам Паутина».
Надо заметить, что у Дакоты Джонсон сложились теплые отношения с четвертым мужем матери Антонио Бандерасом, с которым Мелани Гриффит сошлась после съемок в ромкоме «Двое — это слишком». В фан-аккаунтах Джонсон-младшей часто публикуют фото, как она проводит время с отчимом, которого до сих пор боготворит. Добавим, что с Гриффит Бандерос расстался в 2015 году.