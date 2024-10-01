В 1964 году влюбленные покончили со всеми препятствиями и все-таки поженились. Их союз длиной в 10 лет был полон страсти и огня, иногда к этому примешивался алкоголь. Со временем отношения изжили себя, поэтому сохранить брак не помогла даже удочеренная парой девочка Мария. Развод Тейлор и Бартон оформили в 1974-м, но уже спустя год сошлись снова. Ричард обещал, что проблемы с горячительными напитками останутся в прошлом, и Элизабет ему поверила. К сожалению, на этот раз супруги протянули меньше года и разбежались окончательно.