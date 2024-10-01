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52-летняя звезда «Дня рождения Буржуя» показала себя без грима и фильтров

Актриса Дарья Повереннова сделала фото во время процедуры в клинике

Звезда популярных сериалов, в том числе «День рождения Буржуя» Дарья Повереннова показала, как выглядит без грима. Актриса сняла себя во время процедуры в клинике и опубликовала кадры в личном блоге.

Дарья Повереннова, фото: соцсети
Дарья Повереннова, фото: соцсети

«Кстати, не стесняюсь показываться вам без грима со всеми недостатками. И делюсь тем, что делаю для поддержания своего организма. Сейчас прокапываю глутатион. А как вы готовитесь к осени и холодам?» — отметила артистка.

Знаменитость говорила подписчикам, что довольна тем, как выглядит в 52 года. По словам Поверенновой, этому способствуют ее образ жизни, правильное питание и активная физическая деятельность.

Актриса уже семь лет занимается бегом. Знаменитость говорила, что благодаря спорту избавилась от вредной привычки и полностью отказалась от курения. По словам артистки, своим примером она вдохновляет многих людей начать вести здоровый образ жизни, поэтому часто рассказывает об этом в соцсетях.

При росте 170 сантиметров Повереннова весит 51 килограмм. Знаменитость признавалась в личном блоге, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.

У актрисы от брака с режиссером Александром Жигалкиным есть 32-летняя дочь Полина, она живет в Южной Корее.

Ранее Повереннова показала себя в постели с Дмитрием Нагиевым.