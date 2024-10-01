Любовь Толкалина похвасталась подарком от Егора Кончаловского

Толкалина и Кончаловский начали встречаться в 1996 году, когда актрисе было 18 лет, а продюсеру — 30. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. В 2017 году артисты официально объявили о расставании, однако продолжают общаться и встречаться на праздниках в честь общего ребенка.