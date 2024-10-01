Любовь Толкалина похвасталась подарком от Егора Кончаловского

Актриса Любовь Толкалина показала в личном блоге подарок от режиссера Егора Кончаловского. Звезда рассказала, что экс-возлюбленный купил его в Венеции.
«Эту маску в Венеции мне купил в подарок Егор, когда я репетировала “Дездемону”… Это был 1998 год», — поделилась воспоминаниями артистка.
Толкалина и Кончаловский начали встречаться в 1996 году, когда актрисе было 18 лет, а продюсеру — 30. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. В 2017 году артисты официально объявили о расставании, однако продолжают общаться и встречаться на праздниках в честь общего ребенка.
Режиссер называл причиной разрыва несовпадение характеров, однако актриса позже призналась, что влюбилась в другого человека. Толкалина считает себя виноватой перед Егором. По словам знаменитости, Кончаловский по-прежнему обижен на нее, но она уже не может ничего исправить.
В 2022 году кинематографист официально зарегистрировал отношения с юристом Марией Леоновой. У супругов двое детей: семилетний Тимур и годовалый Марат.
Ранее 46-летняя Любовь Толкалина появилась на фестивале в мини-платье.