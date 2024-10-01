Личная жизнь Ольги Михайловны была наполнена яркими страницами, а последней ее любовью стал Валентин Гафт. Супруги поженились, будучи уже зрелыми людьми — в 1996 году. По словам Валентина Иосифовича, Ольга нравилась ему еще со времен «Гаража», но тогда красавица была замужем. Актер также рассказывал, что на первом свидании с будущей женой, которая младше его на 12 лет, он попросил обратить внимание на его мускулы, чем привел в замешательство. В 2021 году пара готовилась отметить серебряную свадьбу, но, увы, не сложилось: Валентин Гафт скончался в декабре 2020-го от последствий перенесенного инсульта.