Советский кинематограф подарил нам не только шедевры, которые пережили испытание временем, но и актрис, признанных иконами стиля. Они были, а некоторые остаются, идеалом женственности — обаятельными, привлекательными, загадочными и обязательно с сильным характером. Как сложились судьбы Ольги Остроумовой, Любови Полищук, Светланы Светличной и других, расскажем в статье.
1. Маргарита Терехова
Огненноволосая красавица стала известной благодаря музыкальной комедии «Собака на сене», в которой сыграла гордую Диану. Суперзвездой Маргариту Терехову сделали «Д’Артаньян и три мушкетера». Образ коварной Миледи — лилия на плече и томный взгляд — следовал за актрисой всю жизнь, даже спустя годы она продолжала воплощать его на театральных подмостках.
После того, как Маргарите Борисовне диагностировали болезнь Альцгеймера, она отошла от публичной жизни, посчитав, что настоящая женщина не должна позволять себе быть некрасивой в глазах других. Сегодня Миледи живет в своей столичной квартире, окруженная заботой родных и помощницы. Изредка актуальными фотографиями Тереховой делится ее старшая дочь Анна, которая пошла по стопам матери.
Как самая настоящая покорительница мужских сердец, Терехова не знала недостатка во внимании. За плечами актрисы три брака и множество романов. В результате одного из них на свет появился сын Александр, который долгое время носил фамилию отчима Александра Гаврилова. Позже кинозвезда поменяла ее на свою.
2. Анна Самохина
Знаменитой обладательница точеной талии и выразительных черт лица проснулась после выхода телесериала «Узник замка Иф», в котором сыграла Мерседес. Следующей ступенью в ее восхождении на киноолимп стал образ княжны Таракановой в фильме «Царская охота», где актриса не побоялась откровенных сцен, что сразу же сделало ее секс-символом 90-х. Криминальный триллер «Вор в законе» лишь закрепил за Самохиной статус роковой женщины.
Личная жизнь Анны Самохиной была не менее захватывающей: у нее было два официальных брака и множество романов. Мужчины таяли под взглядом ее огромных темных глаз. Не устоял перед чарами и Дмитрий Нагиев, с которым актриса познакомилась в одном из своих ресторанов — их она открыла вместе со вторым мужем Дмитрием Коноровым.
Как однажды поделился сам Нагиев, чувства вспыхнули, когда они с Анной записывали альбом. Развитию отношений способствовали общие гастроли и выступления в клубах, но вскоре партнеры разошлись, и следующая их встреча произошла незадолго до смерти Самохиной. Актриса пришла к Нагиеву на съемки, и о своем смертельном приговоре рассказывать не стала, хотя и выглядела очень уставшей. Спустя несколько месяцев она скончалась: звезда боролась с онкологией и ушла из жизни в возрасте 47 лет.
3. Ольга Остроумова
Имя Ольги Остроумовой в историю советского кино вписали после ее роли в картине «Доживем до понедельника». Но настоящий триумф актрисе принес образ Жени Комельковой в военной драме «А зори здесь тихие»: для легендарной сцены в бане Остроумовой пришлось полностью раздеться, что только подогрело к ней интерес.
На пике популярности актриса сыграла еще в нескольких фильмах, но внезапно взяла паузу. Возвращение звезды на экраны произошло в 2003 году в фильме «Бедная Настя». Ольга Остроумова не отказывалась от съемок в кино, но комфортнее чувствовала себя на сцене. Актриса и по сей день радует поклонников своими выступлениями в Театре имени Моссовета, хотя в недавнем интервью призналась, что до сих пор испытывает волнение перед выходом к публике.
Личная жизнь Ольги Михайловны была наполнена яркими страницами, а последней ее любовью стал Валентин Гафт. Супруги поженились, будучи уже зрелыми людьми — в 1996 году. По словам Валентина Иосифовича, Ольга нравилась ему еще со времен «Гаража», но тогда красавица была замужем. Актер также рассказывал, что на первом свидании с будущей женой, которая младше его на 12 лет, он попросил обратить внимание на его мускулы, чем привел в замешательство. В 2021 году пара готовилась отметить серебряную свадьбу, но, увы, не сложилось: Валентин Гафт скончался в декабре 2020-го от последствий перенесенного инсульта.
4. Светлана Светличная
Блондинка с пронзительно-голубыми глазами запомнилась миллионам зрителей по роли соблазнительницы в «Бриллиантовой руке», которая стала ее визитной карточкой. Роль в комедии Леонида Гайдая подарила Светлане Светличной звездный статус, а ее стриптиз на экране стал первым подобным эпизодом в советском кино.
Несмотря на легкомысленный образ, в браке с Владимиром Ивашовым Светлана Афанасьевна прожила 35 лет. Правда, у нее случались романы, но супруг закрывал глаза на подобные «издержки профессии». Внешность актрисы и сегодня остается объектом восхищения, хотя в светскую хронику имя Светличной в последнее время попадает в связи с ее здоровьем.
Несколько лет назад артистке диагностировали болезнь Альцгеймера и в последние пару лет она находится под наблюдением врачей. Летом стало известно, что у звезды «Бриллиантовой руки» обнаружили рак. По данным СМИ, проходить лечение актриса отказалась, но ей назначили лекарственную терапию.
5. Любовь Полищук
Несмотря на то, что Любовь Полищук была олицетворением женственности, она не боясь выглядеть комично, и всегда ее образы врезались в память: мама Вики в «Моей прекрасной няне», Зина в «Интердевочке», короткая, но запоминающаяся роль танцовщицы танго в «Двенадцати стульях» — список можно продолжать бесконечно.
К несчастью, на съемках комедии Марка Захарова, в том самом эпизоде с Андреем Мироновым, где он роняет Полищук, она повредила спину. По слухам, травма стала причиной ракового заболевания актрисы, хотя режиссер опровергал информацию и утверждал, что проблемы у звезды начались в нулевые после автомобильной аварии.
В перерывах между лечением и в периоды улучшений артистка продолжала выходить на сцену и приезжать на съемочную площадку. Любовь Григорьевну поддерживал ее второй муж Сергей Цигаль, в браке с которым она прожила 22 года. Полищук скончалась в 2006 году в возрасте 57 лет.
6. Ирина Алферова
Звездный час голубоглазой сибирячки пробил после выхода на экраны сериала «Хождение по мукам», где она воплотила образ романтичной красавицы Дарьи. Однако настоящий триумф пришел к ней с ролью Констанции Бонасье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».
Когда Алферова вышла за Александра Абдулова, зрители были уверены, что красивей пары не существует: на них любовались, о них говорили. Супруги были примером долговечности счастья — вместе снимались в кино, вместе вели детскую передачу «Будильник», в которой принимала участие и дочь от первого брака актрисы Ксения.
Но в в 90-е брак затрещал по швам и распался. Потом актрисе приписывали множество романов, в том числе с Александром Серовым, в клипе которого она снялась. В 1995 году Алферова встретила Сергея Мартынова, с которым счастлива по сей день.
7. Наталья Варлей
Спортсменка, комсомолка и просто красавица Наталья Варлей обрела всесоюзную славу, снявшись в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключениях Шурика». Культовый образ, созданный, артисткой на съемках картины, она поддерживает до сих пор, а ее каре, челка и стрелки на глазах напоминают о золотых временах советского кино.
Сейчас на экране Варлей мелькает редко, серьезно относясь к выбору ролей. Последние проекты, в которых она снялась, — сериалы «Не дождетесь» и «Ваша тетя Люси». Актриса пишет стихи и прозу, а в 2018-м выпустила мемуары «Канатоходка. Автобиография», в которой рассказала не только о себе, но и о многих своих коллегах: Юрии Никулине, Георгии Вицине, Леониде Гайдае, Нонне Мордюковой и других. По словам Натальи Владимировны, выпустить книгу ее подтолкнули многочисленные слухи, которые она решила разом опровергнуть.
О личной жизни Наталья Варлей распространяться не любит, но известно, что три ее брака закончились разводом. Она воспитала двоих сыновей, старший из которых осчастливил ее внуком. Публичной жизни звезда «Кавказской пленницы» предпочитает уединение в окружении многочисленных домашних питомцев — актриса обожает кошек.