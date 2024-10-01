Режиссер раскрыл, с кем Кологривый соперничал за роль Емели

Актер Никита Кологривый соперничал за роль Емели в фильме «По щучьему велению» с Александром Петровым. Об этом kp.ru рассказал режиссер картины Александр Войтинский.
По его словам, на эту роль пробовались пять-шесть актеров. Он уточнил, что найти харизматичного артиста было непросто.
«Мы очень долго искали, делали повторные пробы, делали ансамблевые пробы, очень тяжело шло… У Кологривого на тот момент еще не было никогда роли главной, можно сказать, это был его большой кинодебют. А потом уже после нас вышел сериал “Слово пацана”. И оказалось, что мы Никиту правильно нашли», — поделился Войтинский.
Режиссер добавил, что Кологривый проявил себя как яркий шоумен и соглашался выполнять различные необходимые для роли действия, в том числе прыгал в холодную воду.