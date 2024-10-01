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Режиссер раскрыл, с кем Кологривый соперничал за роль Емели

Александр Войтинский рассказал, что на главную роль в фильме «По щучьему велению» пробовались пять-шесть актеров
Кадр из фильма «По щучьему велению»
Кадр из фильма «По щучьему велению»

Актер Никита Кологривый соперничал за роль Емели в фильме «По щучьему велению» с Александром Петровым. Об этом kp.ru рассказал режиссер картины Александр Войтинский.

По его словам, на эту роль пробовались пять-шесть актеров. Он уточнил, что найти харизматичного артиста было непросто.

«Мы очень долго искали, делали повторные пробы, делали ансамблевые пробы, очень тяжело шло… У Кологривого на тот момент еще не было никогда роли главной, можно сказать, это был его большой кинодебют. А потом уже после нас вышел сериал “Слово пацана”. И оказалось, что мы Никиту правильно нашли», — поделился Войтинский.

Режиссер добавил, что Кологривый проявил себя как яркий шоумен и соглашался выполнять различные необходимые для роли действия, в том числе прыгал в холодную воду.

17 сентября стало известно, что Никита Кологривый исполнит одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Метод». Он сыграет маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими злоумышленниками под началом следователя Родиона Меглина.