Режиссер раскрыл, с кем Кологривый соперничал за роль Емели

«Мы очень долго искали, делали повторные пробы, делали ансамблевые пробы, очень тяжело шло… У Кологривого на тот момент еще не было никогда роли главной, можно сказать, это был его большой кинодебют. А потом уже после нас вышел сериал “Слово пацана”. И оказалось, что мы Никиту правильно нашли», — поделился Войтинский.