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Юлия Снигирь раскрыла подробности съемок постельных сцен с мужем

Актриса призналась, что это технические моменты, во время которых сложно что-то фантазировать

Юлия Снигирь стала героиней второго выпуска интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео. По правилам проекта, в конце программы приглашенным кинозвездам задают вопросы студенты театральных вузов, сидящие в зале.

Так, одна из студенток поинтересовалась у Снигирь, как снимались интимные сцены в картине «Мастер и Маргарита». Начинающая актриса поинтересовалась: в этот момент кинозвезда представляла своего мужа и партнера по съемкам, актера Евгения Цыганова, неизвестным персонажем для своей героини или же больше полагалась на личную жизнь.

Снигирь в ответ заявила, что постельные сцены снимаются не так, как многим кажется. 

«Я вам сейчас открою страшную тайну: актер во время эротических сцен редко испытывает сексуальное возбуждение, потому что вокруг 50 человек, звучит: камера, мотор. Тебе камеру куда-то тычут, тут у тебя свет. Если ракурс сверху, то оператор немножко двигает актеров, камеру. Это такие технические вещи, что в такой момент что-то там себе фантазировать… Это вообще не про это», — отметила актриса. 

Она заключила, что во время съемок таких сцен чувствует себя неловко и даже немного странно.

В разговоре с Вадимом Верником Юлия Снигирь также рассказала о том, почему бросила учебу в институте и из-за чего испытала отчаяние в Лос-Анджелесе, какой урок вынесла, снимаясь у Паоло Соррентино, и как на ее образ Маргариты повлиял «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера.