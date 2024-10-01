Юлия Снигирь раскрыла подробности съемок постельных сцен с мужем

«Я вам сейчас открою страшную тайну: актер во время эротических сцен редко испытывает сексуальное возбуждение, потому что вокруг 50 человек, звучит: камера, мотор. Тебе камеру куда-то тычут, тут у тебя свет. Если ракурс сверху, то оператор немножко двигает актеров, камеру. Это такие технические вещи, что в такой момент что-то там себе фантазировать… Это вообще не про это», — отметила актриса.