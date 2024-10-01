Марат Башаров оказался под угрозой ареста

Ранее у актера нашли более 600 штрафов за нарушение ПДД. Так, с начала этого года Башарова оштрафовали 308 раз, за 2023 год он получил 258 штрафов, а за 2022 — 52. Большинство из них — за превышение скорости и несоблюдение знаков или разметки.