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Екатерина Вилкова презентовала новый сериал со своим участием

Актриса появилась на премьере многосерийной картины «Амура»

Екатерина Вилкова посетила премьерный показ сериала «Амура», в котором сыграла следователя. На красную дорожку актриса вышла с режиссером проекта Андреем Джунковским.

Вилкова появилась на красной дорожке одной из последних и отказалась от общения с репортерами, так как спешила представить проект на сцене столичного кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Для светской премьеры Вилкова выбрала черный брючный костюм и ярко-красную футболку. Актриса распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

На мероприятии появилась также исполнительница главной роли Алена Михайлова. В сериале она сыграла сразу двух героинь — сестер-близнецов Аню и Надю. В беседе с Кино Mail актриса рассказала, что это было непросто, но очень интересно.

В центре сюжета многосерийной драмы — сестры-близнецы, которые с детства оберегали друг друга от опасностей. Однако пути девушек разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию, чтобы найти свой путь и обрести свободу. 

Через какое-то время Аня получает тревожное сообщение и понимает, что сестра находится в беде. Она отправляется в Японию, где помогать ей будет бывший возлюбленный Никита Ермак (Юрий Колокольников). Вскоре они понимают, что оказались втянуты в неравный бой с опасным противником. Теперь, чтобы спасти Надю, им придется найти союзников и бросить вызов самим якудза.

Сериал «Амура» зрители могут посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion.