Екатерина Вилкова презентовала новый сериал со своим участием

Екатерина Вилкова посетила премьерный показ сериала «Амура», в котором сыграла следователя. На красную дорожку актриса вышла с режиссером проекта Андреем Джунковским.
Вилкова появилась на красной дорожке одной из последних и отказалась от общения с репортерами, так как спешила представить проект на сцене столичного кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
Для светской премьеры Вилкова выбрала черный брючный костюм и ярко-красную футболку. Актриса распустила волосы и сделала нюдовый макияж.
На мероприятии появилась также исполнительница главной роли Алена Михайлова. В сериале она сыграла сразу двух героинь — сестер-близнецов Аню и Надю. В беседе с Кино Mail актриса рассказала, что это было непросто, но очень интересно.
В центре сюжета многосерийной драмы — сестры-близнецы, которые с детства оберегали друг друга от опасностей. Однако пути девушек разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию, чтобы найти свой путь и обрести свободу.
Через какое-то время Аня получает тревожное сообщение и понимает, что сестра находится в беде. Она отправляется в Японию, где помогать ей будет бывший возлюбленный Никита Ермак (Юрий Колокольников). Вскоре они понимают, что оказались втянуты в неравный бой с опасным противником. Теперь, чтобы спасти Надю, им придется найти союзников и бросить вызов самим якудза.
Сериал «Амура» зрители могут посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion.