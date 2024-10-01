Екатерина Вилкова презентовала новый сериал со своим участием

Через какое-то время Аня получает тревожное сообщение и понимает, что сестра находится в беде. Она отправляется в Японию, где помогать ей будет бывший возлюбленный Никита Ермак (Юрий Колокольников). Вскоре они понимают, что оказались втянуты в неравный бой с опасным противником. Теперь, чтобы спасти Надю, им придется найти союзников и бросить вызов самим якудза.