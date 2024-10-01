Лянка Грыу вышла в свет с мамой-актрисой впервые за долгое время

Лянка Грыу посетила первый кинофестиваль Ferrum-24, который проходит в Железноводске. Компанию актрисе составила ее мама, актриса Стелла Ильницкая.
Для светского мероприятия звезда сериала «Тест на беременность» выбрала черное облегающее платье длины миди с глубоким декольте и черные туфли на шпильках. Актриса уложила волосы в стиле «голливудской волны» и сделала вечерний макияж. Ее мама надела облегающее платье цвета хаки с драпировкой.
«На дорожке с великолепной актрисой, моей мамой», — подписала кадры актриса.
Она призналась, что ей было приятно видеть в этот день маму такой счастливой и востребованной. Грыу призналась, что в городе и на дорожке было прохладно, но их согревала любовь зрителей и публики.
Напомним, Лянка Грыу родилась в союзе актеров Стеллы Ильницкой и Георгия Грыу. Ее родители расстались, когда она еще не родилась.
Грыу начала сниматься в кино с четырех лет и до 18 лет работала под фамилией своей матери. Долгое время актриса не общалась со своим отцом, но несколько лет назад встретилась с ним и простила все обиды.