Натали Портман в платье с глубоким декольте вышла в свет

Натали Портман появилась на модном показе дизайнера Стеллы Маккартни весна/лето 2025, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Для светского выхода 43-летняя актриса выбрала черное мини-платье без бретелей, с глубоким декольте и открытыми плечами. Наряд подчеркнул точеную фигуру звезды картины «Черный лебедь».
Актриса дополнила образ черными колготками, туфлями на шпильках и маленькой сумкой. Портман распустила волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув глаза.
На показе актриса сидела рядом с редактором Vogue Анной Винтур и режиссером Гретой Гервиг. Многие обратили внимание на то, что Портман, несмотря на развод, выглядит хорошо.
Недавно она посетила фестиваль американских фильмов во французском Довиле в роковом образе, вызвав восторг публики. Звезда фильма «Леон» надела черное полупрозрачное платье в пол, расшитое стразами, с объемными рукавами.
Напомним, недавно Натали Портман развелась с танцовщиком Бенжаменом Мильпье, с которым познакомилась на съемках фильма «Черный лебедь».
Актриса прожила с ним 11 лет. В этом браке у Портман родились сын Алеф и дочь Амалия. Причиной развода стали измены Мильпье.