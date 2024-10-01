Екатерина Климова показала фото повзрослевших детей

Екатерина Климова в личном блоге опубликовала новое фото со своими младшими детьми — сыном Корнеем и дочерью Беллой, которые в сентябре отметили дни рождения. Корнею исполнилось 16 лет, а Белле — девять.
На снимке дети звезды сериала «По законам военного времени» запечатлены вместе. Сын актрисы взял ее дочь на руки, а Белла приобняла его и радостно улыбалась.
«Мои сентябрьские грибочки “Боровичок” и его сестричка “Лисичка”. Растите на радость людям и будьте, пожалуйста, здоровы!» — написала Климова.
Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили добрые пожелания.
Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. Ее старшая дочь Елизавета родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. После расставания с ним актриса вышла замуж за актера Игоря Петренко, с которым прожила десять лет. В этом союзе родились два сына — Матвей и Корней.
Третьим супругом звезды кино стал коллега Гела Месхи, от которого она родила дочь Беллу. Девочка растет очень артистичной, ведет соцсети и недавно впервые приняла участие в кинопробах.
Матвей Петренко тоже выбрал актерскую профессию. Сейчас он обучается в Театральной школе Олега Табакова. Елизавета Хорошилова окончила в этом году журфак МГУ.
А вот Корней Петренко, по словам знаменитой мамы, пока не определился с профессией. Известно, что парень занимается спортом и ходит на курсы программирования.