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Екатерина Климова показала фото повзрослевших детей

Актриса поздравила младших сына и дочь с прошедшими днями рождения

Екатерина Климова в личном блоге опубликовала новое фото со своими младшими детьми — сыном Корнеем и дочерью Беллой, которые в сентябре отметили дни рождения. Корнею исполнилось 16 лет, а Белле — девять.

На снимке дети звезды сериала «По законам военного времени» запечатлены вместе. Сын актрисы взял ее дочь на руки, а Белла приобняла его и радостно улыбалась.

«Мои сентябрьские грибочки “Боровичок” и его сестричка “Лисичка”. Растите на радость людям и будьте, пожалуйста, здоровы!» — написала Климова.

Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили добрые пожелания.

Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. Ее старшая дочь Елизавета родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. После расставания с ним актриса вышла замуж за актера Игоря Петренко, с которым прожила десять лет. В этом союзе родились два сына — Матвей и Корней.

Третьим супругом звезды кино стал коллега Гела Месхи, от которого она родила дочь Беллу. Девочка растет очень артистичной, ведет соцсети и недавно впервые приняла участие в кинопробах.

Матвей Петренко тоже выбрал актерскую профессию. Сейчас он обучается в Театральной школе Олега Табакова. Елизавета Хорошилова окончила в этом году журфак МГУ.

А вот Корней Петренко, по словам знаменитой мамы, пока не определился с профессией. Известно, что парень занимается спортом и ходит на курсы программирования.