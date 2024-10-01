Екатерина Климова показала фото повзрослевших детей

Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. Ее старшая дочь Елизавета родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. После расставания с ним актриса вышла замуж за актера Игоря Петренко, с которым прожила десять лет. В этом союзе родились два сына — Матвей и Корней.