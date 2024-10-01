Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса выложила фото с актером

На днях издание RadarOnline со ссылкой на источники писало, что Брюс Уиллис начал испытывать трудности с передвижением. По словам информатора, актер с трудом может ходить и редко выбирается на улицу. Как отмечает инсайдер, когда это происходит, окружение артиста тщательно подходит к прогулке. Актеру нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины. Сообщается, что ему наняли телохранителей, ограждающих звезду «Крепкого орешка» от публики.