Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса выложила фото с актером

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса, Таллула, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с актером из семейного архива.
На одном из кадров Брюс Уиллис и Таллула позировали на кухне. Голливудский актер целовал свою дочь в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом. Таллула призналась в любви своему отцу под фото. При этом девушка решила не уточнять, когда именно были сделаны снимки.
В феврале 2023 года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Он борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.
На днях издание RadarOnline со ссылкой на источники писало, что Брюс Уиллис начал испытывать трудности с передвижением. По словам информатора, актер с трудом может ходить и редко выбирается на улицу. Как отмечает инсайдер, когда это происходит, окружение артиста тщательно подходит к прогулке. Актеру нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины. Сообщается, что ему наняли телохранителей, ограждающих звезду «Крепкого орешка» от публики.