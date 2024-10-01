Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Трейлер дня: Вилкова и Акиньшина играют волшебниц в фэнтези-сериале

В сериале «Наследники. Дар крови» актрисы сыграли магических соперниц

Вышел трейлер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» о детях, обладающих невероятной суперсилой. В картине заняты Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Антон Васильев, Елена Подкаминская и другие актеры.

По сюжету, после нападения на хранилище древних артефактов бесследно исчезает дочь влиятельного мага Надя (Акиньшина). Ее муж Роман (Васильев) в одиночку воспитывает двух дочерей и сына, а через какое-то время влюбляется в свою руководительницу (Подкаминская).

Проходит три года, и дети Нади и Романа обнаруживают в себе суперсилы, но это совсем не по нраву взрослым магам. Особенно беспокоится Вера (Вилкова), сестра Нади, работающая в Отделе магической безопасности. Жестокая оперативница хочет присмирить отчаянных и неопытных супергероев, чтобы они не открыли людям существование магии и не уничтожили весь мир.

Съемки масштабного и полного волшебства сериала требовали от актеров серьезной физической подготовки. «Сначала все казалось смешным и непонятным, когда нужно метать файерболами или взлетать на тросах. Чувствуешь себя странно, но потом организм и мозг привыкают», — поделилась Оксана Акиньшина.

В актерском составе значатся также Мария Кошина, Полина Айнутдинова, Артем Кошман, Дмитрий Чеботарев, Кристина Корбут, Антон Кузнецов, Кирилл Гребенщиков. Режиссерами проекта выступили Антон Федотов и Александр Бабаев.

Первый эпизод сериала «Наследники. Дар крови» выйдет на СТС 14 октября.