Трейлер дня: Вилкова и Акиньшина играют волшебниц в фэнтези-сериале

Проходит три года, и дети Нади и Романа обнаруживают в себе суперсилы, но это совсем не по нраву взрослым магам. Особенно беспокоится Вера (Вилкова), сестра Нади, работающая в Отделе магической безопасности. Жестокая оперативница хочет присмирить отчаянных и неопытных супергероев, чтобы они не открыли людям существование магии и не уничтожили весь мир.