Трейлер дня: Вилкова и Акиньшина играют волшебниц в фэнтези-сериале

Вышел трейлер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» о детях, обладающих невероятной суперсилой. В картине заняты Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Антон Васильев, Елена Подкаминская и другие актеры.
По сюжету, после нападения на хранилище древних артефактов бесследно исчезает дочь влиятельного мага Надя (Акиньшина). Ее муж Роман (Васильев) в одиночку воспитывает двух дочерей и сына, а через какое-то время влюбляется в свою руководительницу (Подкаминская).
Проходит три года, и дети Нади и Романа обнаруживают в себе суперсилы, но это совсем не по нраву взрослым магам. Особенно беспокоится Вера (Вилкова), сестра Нади, работающая в Отделе магической безопасности. Жестокая оперативница хочет присмирить отчаянных и неопытных супергероев, чтобы они не открыли людям существование магии и не уничтожили весь мир.
Съемки масштабного и полного волшебства сериала требовали от актеров серьезной физической подготовки. «Сначала все казалось смешным и непонятным, когда нужно метать файерболами или взлетать на тросах. Чувствуешь себя странно, но потом организм и мозг привыкают», — поделилась Оксана Акиньшина.
В актерском составе значатся также Мария Кошина, Полина Айнутдинова, Артем Кошман, Дмитрий Чеботарев, Кристина Корбут, Антон Кузнецов, Кирилл Гребенщиков. Режиссерами проекта выступили Антон Федотов и Александр Бабаев.
Первый эпизод сериала «Наследники. Дар крови» выйдет на СТС 14 октября.