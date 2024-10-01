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Светлана Пермякова показала себя без макияжа в образе сельской жительницы

Актриса представила, как раньше женщины могли бы вести соцсети

Актриса Светлана Пермякова снялась в поле в образе сельской жительницы и поделилась кадрами в личном блоге. Звезда «Интернов» представила, как раньше женщины могли бы вести соцсети.

«А вот представьте: наши молодые бабушки с серпом в одной руке и с телефоном в другой. Сколько бы настоящих, душевных фото увидели бы мы тогда. Без фейстюна и фильтров. А сегодня я попробовала повторить их подвиг… Ну, почти», — отметила артистка.

Знаменитость не скрывает, что делала пластическую операцию — подтяжку верхних век, но больше никаких вмешательств не было. Пермякова пока довольна своими внешними данными и не переживает из-за возрастных изменений. Актриса отмечала, что не стесняется появляться на публике без макияжа.

Артистка растит 12-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе нее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. Знаменитость не скрывает, что экс-возлюбленный — важный человек в ее жизни, поэтому они часто проводят время вместе, но о воссоединении как пары речи не идет.

Ранее Пермякова рассказала, почему больше не смотрит КВН.