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Звезда «Майора Грома» назвал недостаток США и Канады

Стендап-комик Евгений Чебатков пожаловался на еду в США и Канаде
Евгений Чебатков в фильме «Майор Гром: Игра»
Евгений Чебатков в фильме «Майор Гром: Игра»

Комик и актер Евгений Чебатков раскритиковал американскую и канадскую еду, которая, по его словам, привлекательна на первобытном уровне. Своим мнением юморист поделился на подкасте «Спич», опубликованном в VK.

Звезда фильма «Майор Гром: Игра» уточнил, что имеет в виду фастфуд, который распространен в США и Канаде повсеместно. Комик считает, что в этих странах дошли до такого уровня мастерства в приготовлении подобных блюд, что когда их ешь, то «все части мозга отключаются, кроме рептильного».

Также юморист рассказал, что считает американцев гораздо ближе к русским, нежели европейцев.

«Европейцы своеобразные по своим манерам, привычкам и прочему. Думаю, что у среднестатистического американца и человека из России много общего в мироощущении. И на бытовом уровне с американцами очень легко установить контакт», — отметил он.

Ранее звезда «Майора Грома» рассказал, где бы хотел жить за границей.