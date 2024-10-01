Звезда «Майора Грома» назвал недостаток США и Канады

Звезда фильма «Майор Гром: Игра» уточнил, что имеет в виду фастфуд, который распространен в США и Канаде повсеместно. Комик считает, что в этих странах дошли до такого уровня мастерства в приготовлении подобных блюд, что когда их ешь, то «все части мозга отключаются, кроме рептильного».