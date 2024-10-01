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Рената Литвинова приняла участие в модном показе в Париже

Актриса восхитила интернет-пользователей выходом на подиум

Актриса и продюсер Рената Литвинова восхитила интернет-пользователей выходом на показе в Париже. Комментарии были опубликованы в Telegram-канале Spletnik.

57-летняя Рената Литвинова приняла участие в шоу Enfants Richés Deprimes, которое состоялось в рамках Недели моды. Актриса вышла на подиум в черном платье с рукавами средней длины, которое дополнили колготки в тон, туфли и массивные серебристые серьги-кольца. Визажисты сделали знаменитости макияж с растушеванными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — гладкую укладку.

Интернет-пользователи восхитились внешним видом Литвиновой.

«Прекрасно выглядит — тростиночка. Кожа ровная, овал четкий, походка грациозная!», «Постарела? Смешно. В 57 выглядит на 40 лет», «Выглядит потрясающе, все же она — неземная женщина», «Шикарно выглядит. Удивительно даже», «Королева», — писали в комментариях.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Ранее Рената Литвинова показала фигуру в купальнике с декольте на яхте.