Венсан Кассель опубликовал редкое фото Моники Белуччи с детьми

Сейчас Моника Беллуччи состоит в отношениях с режиссером Тимом Бертоном. Слухи об их романе возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. Недавно Моника Беллуччи вместе с возлюбленным была замечена в Италии. Пара прибыла в Венецию на ежегодный кинофестиваль, в рамках которого состоялась премьера фильма «Битлджус Битлджус».