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Венсан Кассель опубликовал редкое фото Моники Белуччи с детьми

Актер показал архивный снимок бывшей жены с детьми

Актер Венсан Кассель публично поздравил свою бывшую жену Монику Беллуччи с 60-летием. Он опубликовал редкие фото из личного архива в соцсети.

Моника Беллуччи с детьми, фото: соцсети
Моника Беллуччи с детьми, фото: соцсети

На одном из кадров Моника Беллуччи была запечатлена вместе с дочерьми Девой и Леони. Актриса сидела вместе с девочками в автомобиле. Знаменитость была одета в черный топ и юбку с белым кружевом. Она распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.

«С днем рождения, Моника», — подписал снимок Кассель.

У артиста есть двое детей от Моники Беллуччи: 20-летняя Дева и 14-летняя Леони. Супруги прожили в браке почти 14 лет. В 2013 году знаменитости развелись без скандалов и публичных заявлений.

Сейчас Моника Беллуччи состоит в отношениях с режиссером Тимом Бертоном. Слухи об их романе возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. Недавно Моника Беллуччи вместе с возлюбленным была замечена в Италии. Пара прибыла в Венецию на ежегодный кинофестиваль, в рамках которого состоялась премьера фильма «Битлджус Битлджус».

Ранее сообщалось, что новая возлюбленная Венсана Касселя беременна.