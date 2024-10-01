Селена Гомес пришла на премьеру своего нового фильма

32-летняя Селена Гомес стала гостьей премьеры фильма «Эмилия Перес», которая состоялась 30 сентября в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Актриса появилась на красной дорожке в черном облегающем платье с декольте и бантом на спине. Певица добавила к нему босоножки на платформе в тон и бриллиантовые серьги Tiffany & Co. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок.