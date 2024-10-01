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Селена Гомес пришла на премьеру своего нового фильма

Актриса представила фильм «Эмилия Перес», где сыграла главную роль

Голливудская актриса и певица Селена Гомес показала фигуру после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

32-летняя Селена Гомес стала гостьей премьеры фильма «Эмилия Перес», которая состоялась 30 сентября в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Актриса появилась на красной дорожке в черном облегающем платье с декольте и бантом на спине. Певица добавила к нему босоножки на платформе в тон и бриллиантовые серьги Tiffany & Co. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок.

Журналисты Daily Mail и интернет-пользователи обратили внимание, что Селена Гомес сильно похудела.

До этого певица отреагировала на слухи о пластических операциях. Звезда обратила внимание на прошлогодний ролик в TikTok, в котором ассистентка пластического хирурга Марисса Баррионуэво обсуждала изменившуюся внешность артистки. Селена Гомес заявила, что не делала пластические операции.

«У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое», — написала актриса.

Ранее стало известно, что Селена Гомес стала миллиардером.