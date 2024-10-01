Звезда «Универа» ответила на слухи о пятой беременности

«Я не беременна пятым, я не пришла в себя еще от четвертого! У меня преддиабет, и именно поэтому не могу прийти к своему привычному весу. Не могу, потому что не хочу пользоваться кардинальными методами. Мне даже предложили нынче модный препарат, на котором многие худеют, но я не хочу тех побочек, про которые многие умалчивают. Женщинам после беременности особенно сложно избавиться от лишнего веса, когда нарушается гормональный фон, а общество давит! Я хочу быть здоровой, поэтому использую только диету, физическую нагрузку и БАДы. Но, к сожалению, это забег на длинную дистанцию», — высказалась знаменитость.