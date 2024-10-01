Звезда «Универа» ответила на слухи о пятой беременности

Звезда «Универа» Мария Кожевникова ответила в личном блоге на слухи о пятой беременности. Актриса отметила, что понимает, почему появляются такие домыслы.
«Я не беременна пятым, я не пришла в себя еще от четвертого! У меня преддиабет, и именно поэтому не могу прийти к своему привычному весу. Не могу, потому что не хочу пользоваться кардинальными методами. Мне даже предложили нынче модный препарат, на котором многие худеют, но я не хочу тех побочек, про которые многие умалчивают. Женщинам после беременности особенно сложно избавиться от лишнего веса, когда нарушается гормональный фон, а общество давит! Я хочу быть здоровой, поэтому использую только диету, физическую нагрузку и БАДы. Но, к сожалению, это забег на длинную дистанцию», — высказалась знаменитость.
Артистка рассказывала в программе «Секрет на миллион», что во время последней беременности набрала 30 килограммов и после родов весила 91 килограмм. По словам Кожевниковой, она с любовью относится к своему телу, которое выносило здорового ребенка, поэтому не мучила себя строгими диетами и спортом. Однако в феврале актриса прошла обследование, и врачи диагностировали у нее преддиабет. Знаменитость уточнила, что ее здоровье ухудшилось, в частности, из-за лишнего веса. Артистка перечитала много статей на эту тему, услышала разные мнения специалистов и приступила к лечению. Звезда подчеркивала, что старается не терять оптимизма даже в такой непростой ситуации.
Актриса растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 7-летнего Василия и годовалого Александра. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но Кожевникова говорила, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце.
Ранее Кожевникова высказалась о возможном возвращении в «Универ».