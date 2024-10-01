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Гвинет Пэлтроу показала откровенное фото с мужем в честь годовщины брака

Актриса в честь годовщины брака снялась в бикини во время поцелуя с мужем

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала откровенное фото в честь шестой годовщины брака. Соответствующий пост появился в ее соцсети.

51-летняя звезда фильма «Талантливый мистер Рипли» снялась во время поцелуя с мужем — 53-летним сценаристом Брэдом Фалчуком. Супруги позировали, сидя на доске для сапсерфинга во время отдыха на воде.

При этом артистка в черном бикини находилась спиной к камере. В свою очередь, ее избранник надел черно-белые шорты, продемонстрировав обнаженный торс.

Ранее 51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в купальнике с глубоким декольте.