Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Дэдпула и Росомаху» слили в сеть за день до онлайн-премьеры

Фильм залили на торренты за день до цифровой премьеры

Супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» слили в сеть за день до официальной онлайн-премьеры. На это обратило внимание издание «Чемпионат».

Картину залили на торрент-сети за сутки до официальной премьеры картины в цифровых сервисах, которая состоится 1 октября.

«Дэдпул и Росомаха» находится в прокате больше двух месяцев. За это время фильм заработал более $ 1,3 млрд, став самым успешным фильмом студии Marvel со времен «Человека-паука: Нет пути домой», который вышел в 2021 году.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету супергерой Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой постарается изменить историю героев Marvel.

Ранее Райан Рейнольдс рассекретил вырезанную сцену из «Дэдпула и Росомахи».