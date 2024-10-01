«Дэдпула и Росомаху» слили в сеть за день до онлайн-премьеры

Супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» слили в сеть за день до официальной онлайн-премьеры. На это обратило внимание издание «Чемпионат».
Картину залили на торрент-сети за сутки до официальной премьеры картины в цифровых сервисах, которая состоится 1 октября.
«Дэдпул и Росомаха» находится в прокате больше двух месяцев. За это время фильм заработал более $ 1,3 млрд, став самым успешным фильмом студии Marvel со времен «Человека-паука: Нет пути домой», который вышел в 2021 году.
Фильм «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету супергерой Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой постарается изменить историю героев Marvel.
Ранее Райан Рейнольдс рассекретил вырезанную сцену из «Дэдпула и Росомахи».