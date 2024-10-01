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Появились подробности госпитализации Василия Ливанова

Mash: актер жаловался на одышку и слабость перед госпитализацией
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: PersonaStars

Актер Василий Ливанов жаловался на слабость в теле, одышку и нарушение речи перед госпитализацией с подозрением на инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у советского Шерлока Холмса также появились боли в местах, где ему провели операцию в августе 2024 года. Тогда, заявляет Mash, Ливанову удалили тромб и расширили артерии.

При этом супруга народного артиста РСФСР Елена сообщила каналу, что со звездой «все хорошо».

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

В апреле 2024 года Telegram-канал Mash сообщал, что у Ливанова якобы нашли опухоль. Издание отмечало, что в марте актер проходил обследование, где у него обнаружили анемию. Позднее артист назвал наглой ложью сообщения об операции. Он предположил, что кто-то решил спровоцировать его на скандал. Актер уверил, что с ним все в порядке.