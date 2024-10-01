Появились подробности госпитализации Василия Ливанова

В апреле 2024 года Telegram-канал Mash сообщал, что у Ливанова якобы нашли опухоль. Издание отмечало, что в марте актер проходил обследование, где у него обнаружили анемию. Позднее артист назвал наглой ложью сообщения об операции. Он предположил, что кто-то решил спровоцировать его на скандал. Актер уверил, что с ним все в порядке.