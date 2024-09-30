Скончался актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» и «Коломбо»

Эштон сыграл детектива Таггерта в серии фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз» — он снялся в первых двух фильмах «Полицейский из Беверли-Хиллз» в 1984 и 1987 годах вместе с Эдди Мерфи, и в четвертой ленте — «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» 2024 года.