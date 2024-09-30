Трейлер дня: молодого Трампа мотивируют на успех

Вышел дублированный трейлер байопика про Дональда Трампа «Ученик. Восхождение Трампа». Главные роли в картине исполняют Себастиан Стэн и Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники».
В центре сюжета находится юный Дональд, отпрыск богатого бизнесмена. Чтобы фамилию Трамп связывали не только с влиятельным отцом, но и с ним самим, молодой человек обращается к одиозному адвокату Рою Кону. Тот помогает будущему президенту развить бизнес, связанный с недвижимостью, и начать политическую карьеру.
В трейлере Рой Кон, которого играет Стронг, обучает амбициозного и напористого Дональда своим главным правилам: «Атакуй, ни в чем не сознавайся, не признавай поражение».
Режиссером ленты стал Али Аббаси, известный по фантастической драме «На границе миров» и социальному триллеру «Убийца “Священный паук”».
Российская премьера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» состоится 31 октября.