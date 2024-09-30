Трейлер дня: молодого Трампа мотивируют на успех

В центре сюжета находится юный Дональд, отпрыск богатого бизнесмена. Чтобы фамилию Трамп связывали не только с влиятельным отцом, но и с ним самим, молодой человек обращается к одиозному адвокату Рою Кону. Тот помогает будущему президенту развить бизнес, связанный с недвижимостью, и начать политическую карьеру.