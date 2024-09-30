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Трейлер дня: молодого Трампа мотивируют на успех

В фильме «Ученик. Восхождение Трампа» показана история становления экс-президента США

Вышел дублированный трейлер байопика про Дональда Трампа «Ученик. Восхождение Трампа». Главные роли в картине исполняют Себастиан Стэн и Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники».

В центре сюжета находится юный Дональд, отпрыск богатого бизнесмена. Чтобы фамилию Трамп связывали не только с влиятельным отцом, но и с ним самим, молодой человек обращается к одиозному адвокату Рою Кону. Тот помогает будущему президенту развить бизнес, связанный с недвижимостью, и начать политическую карьеру.

В трейлере Рой Кон, которого играет Стронг, обучает амбициозного и напористого Дональда своим главным правилам: «Атакуй, ни в чем не сознавайся, не признавай поражение». 

Режиссером ленты стал Али Аббаси, известный по фантастической драме «На границе миров» и социальному триллеру «Убийца “Священный паук”».

Российская премьера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» состоится 31 октября.