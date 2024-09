Умер звезда «Блэйда» и легенда кантри Крис Кристофферсон

Также Крис Кристофферсон написал один из главных хитов Дженис Джоплин «Me and Bobby McGee». В 1972 году песня получила две номинации на премию «Грэмми». В том же году Кристофферсон получил первую премию «Грэмми» за лучшую песню в стиле кантри за собственную версию «Help Me Make It Through the Night» Сэмми Смита.