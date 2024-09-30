Умер звезда «Блэйда» и легенда кантри Крис Кристофферсон

«С тяжелым сердцем мы делимся новостью, что наш муж, отец и дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, дома. Нам так повезло быть рядом с ним. Спасибо за то, что вы любили его все эти годы, и когда увидите радугу, знайте — это он улыбается нам всем», — говорится в заявлении его семьи.